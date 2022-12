Covid: Veneto, ieri 2.868 nuovi casi e 5 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 11 DIC - Sono scesi gli indicatori su malati e ricoverati per Covid-19 in Veneto, dove ieri si sono registrati 2.868 nuovi casi (-1,281), per un totale di 2.591.209 da inizio pandemia. Vi sono anche 5 decessi, che portano a un totale di 16.084. Scendono a 57.820 a 45.820 (-2.175) i positivi ufficiali, mentre negli ospedali vi sono 44 nuovi ricoveri in area medica, con il totale a 1.602, e 69 (-2) in terapia intensiva. (ANSA).