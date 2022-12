Covid: Veneto, ieri 2.660 nuovi casi e 9 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 24 DIC - Sono 2.660 i nuovi casi di Covid-19, e 9 le vittime registrate ieri in Veneto, con in totale 2.628.895 contagi da inizio pandemia e 16.244 vittime. Gli attuali positivi al virus sono 51.049, 13 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Negli ospedali cala il numero di ricoverati in area non critica - 36 per un totale di 1.569 pazienti, e in terapia intensiva -1 pari a un totale di 65. (ANSA).