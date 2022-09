Covid: Veneto, ieri 1.781 nuovi casi e 4 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - Sono 1.781 i nuovi casi di Covid registrati ieri in Veneto, dato che evidenzia la discesa della curva dei contagi in regione, giunti a 2.216.501. Si registrano anche 4 decessi, con il totale a 15.406. Tutti in calo gli indicatori della malattia, con 37.309 attuali positivi, -547 rispetto al giorno precedente. Negli ospedali vi sono 566 ricoveri in area medica (-15) e 29 (-2) in terapia intensiva. Ieri sono state somministrate 1.167 dosi di vaccino, in prevalenza (1.008) quarte dosi. (ANSA).