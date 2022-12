Covid: Veneto, 763 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 27 DIC - Nuovi contagi Covid ancora sotto quota mille in Veneto nelle ultime 24 ore. I casi registrati sono stati 763, e non si segnala nessuna vittima. Il bollettino della Regione si aggiorna così a 2.632.115 per quanto riguarda il totale dei contagi dall'inizio della pandemia, e resta fermo a 16.264. decessi. Scende di poco il numero degli attuali positivi, 49.326 (- 323). La situazione clinica mostra un lieve peggioramento, con 1.566 (+19) ricoverati in area non critica, e 70 (+2) in terapia intensiva. (ANSA).