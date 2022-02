Covid: Veneto, +5.181 contagi, no vax over 50 sono 77.000

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - Il Veneto registra 5.181 contagi Covid nelle ultime 24 ore, dato che pare indicare una stabilizzazione della curva dei nuovi casi, dopo l'impennata di gennaio. Sono ancora molti i decessi giornalieri, 30 ieri, che portano il totale delle vittime a 13.637. Lo rende noto il bollettino della Regione. L'incidenza dei contagi, sui 78.377 tamponi processati, è al 6,61%. Dall'inizio della crisi pandemica sono state 1.281.954 in regione le persone colpite dal virus. Continuano a scendono (- 9.438) gli attuali positivi, che ora sono 87.756. , e anche i dati ospedalieri: i ricoverati con Covid sono 1.494 (-18), dei quali 1.371 (-13) in area medica, e 123 (-5), in terapia intensiva. In Veneto vi sono 77 mila persone nella fascia d'età tra 50 e 69 anni che non sono vaccinati (o guariti dal virus)i, e che quindi avrebbero bisogno della somministrazione per lavorare. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. "I non vaccinati in età lavorativa - ha spiegato - sono 131 mila, dei quali i contagiati e guariti sono 54 mila. C'è stato un exploit di contagi tra i cinquantenni, quasi il 40% si è ammalato. Abbiamo ancora 77 mila persone in età lavorativa che in via teorica dovrebbero vaccinarsi per andare a lavorare". (ANSA).