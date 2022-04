Covid: Veneto, +4.769 contagi nelle ultime 24 ore

Ospedali, si contano 10 ricoverati in più in area medica

(ANSA) - VENEZIA, 17 APR - Il Veneto registra dati Covid in flessione nelle ultime 24 ore: sono 4.769 i nuovi positivi, contro i 6.354 di ieri, mentre le vittime sono 6. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia si aggiorna a 1.596.405, quello dei decessi a 14.328. Scende il numero dei soggetti attualmente positivi al virus, 76.279 (- 1.145), mentre tornano a salire leggermente i ricoveri ospedalieri: sono 881 (+10) i malati Covid in area medica. Stabile il dato dei pazienti in terapia intensiva, 39. (ANSA).