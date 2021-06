Covid: Veneto, +38 contagi nelle ultime 24 ore, e 3 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 29 GIU - Sono 38 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 3 i decessi. Dati che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 425.371, quello delle vittime a 11.615. Gli attuali positivi sono 4.608 (- 108). Lo riferisce il bollettino della Regione. Scendono i numeri clinici: negli ospedali del Veneto sono ricoverati complessivamente 283 malati Covid (- 8), dei quali 260 (-6) nei normali reparti medici, e 23 (-2) nelle terapie intensive. Numeri giornalieri sempre importanti per la campagna vaccinale. Ieri sono state somministrate 47.473 dosi di immunizzazione contro il Covid in Veneto, per un totale di 4.102.875 dall'inizio delle vaccinazioni. il 91,7% di quelle ricevute Le persone che hanno già ricevuto il richiamo sono 1.442.335, il 29,7% della popolazione, quelle che hanno ricevuto almeno una dose sono 2.626.057 (54,1%). (ANSA).