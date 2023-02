Covid: Veneto, 351 nuovi contagi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Sono stati 351 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (595 quelli di ieri). Non si registra invece alcuna vittima. Lo riferisce il bollettino della Regione. I totali, dall'inizio della pandemia, si aggiornano a 2.690.820 per quanto riguarda le infezioni, mentre resta fermo a 16.662 quello dei decessi. Quasi stabili i numeri dei malati ricoverati in ospedale: i pazienti Covid in area non critica sono 864 (+4), quelli in terapia intensiva, dato invariato, 32. (ANSA).