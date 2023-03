Covid:Veneto, 331 nuovi casi di positività e nessuna vittima

(ANSA) - VENEZIA, 02 MAR - Il Veneto si avvia al fine settimana con 331 nuovi casi (ieri 632) di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano a quota 2.692.762 gli infetti da inizio pandemia. Il bollettino regionale non segnala alcuna vittima (iri erano state 7) con il totale che rimane fermo a 16.672. Salgono a 17.474 i positivi attuali. rispetto ai 16.968 di ieri (+506). Negli ospedali rimane inalterato il numero dei ricoveri in area medica, che sono 873, e quello in terapia intensiva, fermi a 35. (ANSA).