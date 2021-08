Covid: Veneto, 291 nuovi casi e nessun decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, AUG 16 - Sono 291 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 446.092. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. L'incidenza su 10.714 tamponi effettuati ieri è del 2,72%. Non vi sono decessi, e il totale è fermo a 11.654 vittime. Gli attuali malati in isolamento sono 13.416 (+86). Negli ospedali sono ricoverati 221 pazienti (+13), di cui 186 in area non critica (+11) e 35 (+2) in terapia intensiva. Sul fronte vaccini, sono 2.806.943, pari al 57,8% del totale della popolazione, i residenti che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid; il 66,8% della popolazione, pari a 3.242.527 persone, ha ricevuto almento una dose. Ieri, giornata di Ferragosto, sono state somministrate 3.096 dosi, per il 96,9% delle forniture regionali. (ANSA).