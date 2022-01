Covid: Veneto, +18.773 contagi e 38 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - Il Veneto registra 18.773 nuovi contagi al Covid nelle ultime 24 ore, un dato un leggero calo (19.117 quello di ieri) e 38 vittime nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia sale a 993.986, quello dei decessi a 12.926. Comincia a scendere il numero delle persone positive e in isolamento a casa, 277.831 (- 1.426), mentre è significativa la frenata dei ricoveri ospedalieri: i posti letto occupati da malati Covid in area medica sono 1.744 (-21), in terapia intensiva 189 (-14). (ANSA).