Covid: Veneto, 1.720 nuovi casi e 5 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Sono 1.720 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, un dato che rispecchia il consueto calo domenicale, e che porta il totale dei contagi in regione a 2.058.633. Si registrano anche 5 vittime, con il totale a 15.007. Scendono leggermente gli attuali positivi a 99.453 (-508). Lieve crescita per gli ospedali, con 1.056 ricoveri in area medica (+2) e 38 (+1) in terapia intensiva. (ANSA).