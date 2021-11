Covid e scuola: più colpite infanzia e primaria, pochi i contagi avvenuti in aula. I dati delle «classi sentinella»

La Regione Veneto ha diffuso il nuovo bollettino (visionabile e scaricabile qui) sui contagi da Sars-Cov2 in ambito scolastico.

Sono attualmente (aggiornamento al 25 novembre 2021) 2.634 gli studenti positivi al coronavirus in Veneto, ai quali si aggiungono 219 fra insegnanti e operatori scolastici, su una popolazione di quasi un milione di persone fra alunni, personale docente e amministrativo.

In quarantena attualmente oltre 13 mila studenti e 800 docenti od operatori. Numeri che attualmente sono in leggera ma costante crescita.

Per quanto riguarda la suddivisione per fasce di età, le più colpite, anche in rapporto agli alunni frequentanti, sono scuole dell'infanzia e scuole primarie, che da sole coprono oltre il 50% dei contagi registrati.

Nel 70% dei casi, dopo la segnalazione di un primo caso in classe non ce n'è stato un secondo.

Per quanto riguarda le scuole sentinella, meno dello 0,1% dei tamponi eseguiti ha dato esito positivo.