Covid: in Veneto nella settimana 1.670 nuovi casi e 13 morti

Scendono in 7 giorni i ricoveri ordinari e in intensiva

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAG - Sono 1.670 i casi di Covid-19 registrati ufficialmente in Veneto nella settimana che va dal 13 al 20 maggio, dato che porta il totale dei contagi ufficiali a 2.725.479. La settimana ha fatto registrare 13 vittime, per un totale di 16.858 decessi da inizio pandemia. Sono diminuiti i ricoveri, 792 (-26) nei reparti ordinari e in terapia intensiva, 29 (-5). (ANSA).