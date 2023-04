Covid: in Veneto ieri 855 nuovi casi e sei vittime

(ANSA) - VENEZIA, 25 APR - Sono 855, contro i 68 del giorno precedente, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nella giornata di ieri. Si segnalano anche sei vittime. I contagi totali sono 2.718.060, le vittime sono 16.800. Prosegue la discesa dei casi attuali ufficiali, che sono 16.172, 2.627 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Aumentano i ricoveri in area non critica, che sono 882 (+111), e quelli in terapia intensiva 30 (+4). (ANSA).