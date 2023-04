Covid: in Veneto ieri 107 nuovi casi e nessuna vittima

In calo i positivi, leggera crescita (+2) in terapie intensive

(ANSA) - VENEZIA, 17 APR - Sono 107 i nuovi casi ufficiali di Covid-19 registrati ieri in Veneto, secondo l'usuale diminuzione del lunedì mattina, e nessuna vittima. Dall'inizio della pandemia si sono avuti 2,713.944 contagi e 16.783 decessi. Gli indicatori clinici sono in sostanziale calo, con 18.634 attuali positivi (-605), 751 ricoveri in area medica (-5) e 26 (+2) in terapia intensiva. (ANSA).