Covid: in Veneto 6.997 nuovi casi e una vittima

(ANSA) - VENEZIA, 10 LUG - Rallenta la crescita dei casi di Covid-19 in Veneto, legata alla fine della settimana, con 6.997 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.942.445 contagiati. Il bollettino regionale segnala una vittima, con il totale a 14.860. Aumentano ancora, ma meno rispetto ai giorni scorsi, gli attuali positivi, che sono 97.987 (+836). Scendono infine i dati ospedalieri, con 841 ricoveri in area non critica (-5) e 37 (invariato) in terapia intensiva. La campagna vaccinale segna 653 dosi nella giornata di ieri, in gran parte (602) terze dosi o booster. (ANSA).