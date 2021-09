Covid: corteo no-vax, in 4.000 paralizzano traffico Padova

(ANSA) - PADOVA, 26 SET - Notevoli disagi al traffico, con alcune strade del centro semi-paralizzate sono stati causati ieri sera da un corteo di circa 4.000 no-vax sfilato a Padova. Ennesima manifestazione del popolo contrario alle misure sanitarie anti-Covid che questa volta ha infastidito alcuni commercianti, per il disagio che queste iniziative provocano nel giorno, il sabato, maggiormente dedicato agli acquisti. Lunghe file di auto si sono formate in particolare in viale Codalunga, a ridosso del centro storico. Dal corteo i consueti slogan contro il green pass, e le misure decise dal Governo, e ancora gli manifesti con accostamenti tra la vaccinazione di massa e le persecuzioni naziste verso il popolo ebraico. (ANSA).