«Saremmo da zona gialla. Dalla settimana prossima vaccini ai settantenni». Ecco le linee guida per le riaperture

In diretta dalla sede della protezione civile di Marghera (VE), il presidente del Veneto Luca Zaia (inizio previsto ore 12.30, ma ritardo di 15 minuti) aggiorna su contagi, ricoveri e vaccini contro il coronavirus nella nostra regione.

In conferenza stampa arriva l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin.

I DATI

33.000 tamponi e 1.000 positivi circa, incidenza del 3%. 28.332 attualmente positivi. 1.950 i ricoverati per covid, -63 rispetto a ieri (-52 in area non critica, -11 in terapia intensiva). Tornano ad essere di più in terapia intensiva le persone ricoverate non per covid rispetto a quelle ricoverate per covid.

23 i decessi.

Lanzarin: «Rt a 0.81, incidenza a 134 su 250.000 abitanti, occupazione dei posti letto attorno al 26%, dati che sarebbero da scenario giallo. Ma le zone gialle al momento non sono previste fino a fine mese».

I VACCINI

86% gli ultraottantenni vaccinati contro il virus (qui i dati).

Ora in magazzino ci sono 172.000 dosi, dopo l'arrivo di vaccini Pfizer e 13.000 dosi di AstraZeneca.

Lanzarin: «Oggi numero di vaccinazioni superiore a quello degli scorsi giorni. Mancano 50.000 over 80 da vaccinare. Finiti gli over 80, passeremo alla categoria 70-79 con AstraZeneca, salvo popolazioni che abbiamo patologia che prevedano Pfizer o Moderna».

RIAPERTURE

Lanzarin: «Si sta parlando con il Governo delle linee guida per le riaperture per ristorazione, cinema e teatri, palestre».

Le proposte della Conferenza regioni illustrate da Lanzarin: «Per la ristorazione si deve privilegiare l'attività all'aperto e la maggiore aereazione possibile. Distanza di un metro fra i tavoli o due metri se i dati dei contagi sono alti. Prevista la mascherina tranne quando si è seduti, prenotazione, igienizzazione e misurazione della temperatura. Riapertura anche per la cena.

Per piscine e palestre igienizzazioni, prenotazioni per evitare assembramenti, misurazione della temperatura, distanza di due metri durante l'attività fisica

Per cinema e teatri prevista distanza di un metro con obbligo di mascherina, se con due metri mascherina e discrezione. Non è prevista una capienza massima

Poi affronteremo comparto fiere, cultura e turismo».

Le proposte verranno valutate dal Comitato tecnico scientifico e dal Governo.