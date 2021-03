Coop apre Academy, formazione e incontri per 21mila dipendenti

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Coop Alleanza 3.0 apre la sua accademia, anzi la sua Corporate Academy, che mette a sistema la sua offerta formativa, aperta a tutti gli oltre 21 mila lavoratori delle sue sedi e dei 400 negozi in nove regioni italiane, dando anche la possibilità confrontarsi e scambiarsi conoscenze e trovare occasioni di approfondimenti sull'attualità. Già lo scorso anno coop ha erogato 86.628 ore di formazione a circa 20mila dipendenti. Ma l'obiettivo è di andare oltre, dando la possibilità a tutti di contribuire. Per questo è nata la piattaforma all.coop/academy. Ogni lavoratore avrà a disposizione un cruscotto virtuale personalizzato in cui vedere a che punto si trova del suo percorso formativo. Con la possibilità di ampliare le proprie conoscenze ed abilità anche al di fuori dell'orario di lavoro con i corsi di slow food ma anche appuntamenti sull'agilità emotiva, sulla collaborazione da remoto (particolarmente importante in periodo di smart working) e su come comportarsi sui social, quest'ultimo appuntamento rivolto al personale dei punti vendita. Ma perché questa Academy diventi una Coopedia, cioè una sorta di motore di ricerca collaborativo a cui contribuiscono con le loro opinioni e le loro conoscenze tutti i dipendenti, sono in programma anche una serie di eventi live (aperti anche ai soci) sulla piattaforma con ospiti e temi di attualità importanti. Il primo, in programma il 30 marzo, è dedicato alla Gender equality. ""Il lancio della Academy interpreta in maniera coerente la visione di cooperazione che Coop Alleanza 3.0 - ha sottolineato il presidente Mario Cifiello - da sempre declina in tutte le dimensioni del proprio agire. Responsabilità, giustizia sociale, eguaglianza, consapevolezza sono alcuni dei valori che ci appartengono, come comunità composta da 21.000 lavoratori e oltre 2,3 milioni di soci". "Sono certo che Academy ci permetterà di rafforzare il senso di appartenenza che già ci unisce e di continuare ad operare - ha aggiunto il direttore delle Risorse Umane Milco Traversa -.come fattore positivo di trasformazione sociale, nella direzione dei diritti, della sostenibilità e della solidarietà". (ANSA).