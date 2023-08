Controesodo, code di 5 km in Autostrada AA a Trieste In uscita dal capoluogo per rientrare dalle vacanze

(ANSA) - TRIESTE, 20 AGO - Una coda di 5 chilometri si è formata in uscita da Trieste alla barriera del Lisert, in Autostrada Alto Adriatico, per il controesodo con i turisti che rientrano dalle località vacanziere d'oltreconfine. Nel resto della rete autostradale la situazione del traffico è abbastanza fluida; si registrano soltanto code a tratti lungo la parte più trafficata, la A4 Trieste-Venezia, in particolare lì dove ci sono i cantieri per la terza corsia. (ANSA).