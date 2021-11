I dati veneti: fra i non vaccinati contagiati 178 ogni 100 mila abitanti, fra i vaccinati 36 su 100 mila

In diretta da Fieracavalli, il presidente del Veneto Luca Zaia aggiorna (inizio previsto ore 12.30) sulla situazione dei contagi e della campagna vaccinale anticovid.

I DATI

792 positivi nelle ultime 24 ore su 100.000 tamponi. 0,78% l'incidenza. 280 i ricoverati negli ospedali, dei quali 234 in area non critica (60% di non vaccinati), 46 in terapia intensiva (80% di non vaccinati), una settimana fa erano 30.

11.842 morti da inizio pandemia.

«Non dimentichiamoci che siamo in pandemia: in 20 mesi ci siamo rovinati la vita. Se oggi siamo in una Fiera dobbiamo riconoscere il merito a chi si è vaccinato

I non vaccinati sono il 15% della popolazione: il fatto che siano il 60% dei ricoverati in area non critica. Abbiamo chiesto i dati su chi si è infettato. Fra i non vaccinati gli infetti in Veneto sono 175,8 su 100.000 abitanti. Vaccinati: 36 su 100.000 abitanti»

«Le proteste sono il sale della democrazia, ma vanno fatte civilmente e pacificamente. E la violenza non è solo fisica, ma anche verbale. Non accetto che si dica che la pandemia è stata solo narrazione: ci sono i morti e c'è chi porta ancora addosso i segni del covid

Chiudiamo questa settimana in zona bianca, ma se continuiamo così qualcosa potrebbe cambiare

Scuola, si sta cercando di diminuire la quarantena»

TERZA DOSE E BOVOLONE

Parla l'assessore Lanzarin:

«La terza dose la stanno facendo i sanitari, gli over 60 e i superfragili che abbiano effettuato l'ultima dose più di sei mesi fa. Terza dose dopo sei mesi anche per chi ha fatto Johnson & Johnson come dose unica. Per chi ha fatto vaccini non riconosciuti in Italia, come Sputnik, possono fare la dose booster dopo 28 giorni e entro i sei mesi. Negli ultimi giorni stanno crescendo molto le terze dosi»

Sulla chiusura del punto di pronto intervento di Bovolone: «C'è una carenza di medici che si occupano di urgenza»