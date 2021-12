Contagi, l’incidenza vola in Veneto. E l’arancione si avvicina

Il Veneto si sta avvicinando a grandi passi all’arancione. C’è ancora la possibilità di evitarlo? Come? Il picco deve arrivare il prima possibile. Solo a quel punto la curva dei contagi e dei ricoveri smetterà di crescere: prima si assesterà per un breve periodo e quindi inizierà a calare. Il fatto è che quel picco sembra allontanarsi sempre più. Si parla di previsioni, al momento.

L'altro ieri il presidente della Regione, Luca Zaia, confermava che prima della metà gennaio non è in vista il giro di boa. E finché non si arriverà a questo cambio di rotta, tutti i segni dei vari parametri che inquadrano l’andamento della pandemia sono destinati ad aumentare. E l’arancione non è così lontano. Come noto per il passaggio nella fascia di rischio successiva alla gialla servono più parametri e alcuni lo sono già. A tenere il Veneto in giallo ci sono ancora i 900 posti liberi negli ospedali veneti nelle aree mediche, vale a dire il 17% del tasso di occupazione, il tetto è al 30%. «Non sono tantissimi - commenta Zaia -. Soprattutto se andiamo avanti al ritmo di 50 ingressi al giorno. Per questo oggi viviamo una situazione che non ci fa dormire sonni tranquilli».

Rt e indici. Insomma, l’area non critica è, ancora una volta, quella nelle migliori condizioni e che zavorra la salita in zona arancione del Veneto. Invece è più risicato il tasso di ospedalizzazione per le terapie intensive: oggi al 16% quando il tetto è a quota 20%. Quindi si può stare tranquilli? No. Perché i numeri che fanno capire che il famoso picco è, purtroppo, ancora un miraggio sono l’Rt, cioè il tasso di contagio, salito a 1.32 mentre l’indice per 100 mila abitanti è addirittura a quota 610. Altissimo.

Il bilancio. Zaia, a palazzo Balbi a Venezia con tutta la sua squadra di assessori, in primis l’assessore alla sanità, Manuela Lanzarin, per la conferenza stampa di fine anno, ha esordito ricordando i 22 mesi di battaglia contro il Covid: «Oggi abbiamo un maggiori numero di contagi rispetto all’anno scorso e un terzo dei ricoverati di allora. L’anno scorso in questi giorni, arrivavamo da un ondata tra autunno e inverno che ha causato 7.500 morti. Adesso siamo ancora in pandemia. Ma i vaccini stanno dimostrando di funzionare. I sanitari, però, sono ancora in trincea. A loro va prima di tutto il mio grazie. Ma, come conferma anche il direttore della sanità del Veneto, Luciano Flor, il morale della truppa è quello che è. Sanno che saranno ancora messi a dura prova a Natale e a Capodanno e non vedono la fine. E di questo sono molto preoccupato. Se potessimo assumere personale, per riuscire a rinforzare ancora di più, lo farei: ma il problema è che mancano proprio sanitari».

La montagna al sicuro L’ultima novità riguarda la montagna. Il presidente Zaia ieri ha voluto ricordare come i gestori degli impianti da sci e tutto il turismo invernale abbiano sofferto all’inverosimile lo scorso anno: «Stiamo pensando ad un salvacondotto, un provvedimento che possa consentire agli impianti di funzionare anche in caso di arancione».