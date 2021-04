Zaia: «Un terzo dei Veneti ha ricevuto una dose di vaccino. Caso Report? Responsabilità individuali»

Luca Zaia torna in diretta per dare le ultime informazioni sull'emergenza Covid in Veneto e sull'andamento della campagna vaccinazioni.

LA DIRETTA

«Sono 848 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, il 2,42% dei tamponi. Sono 1.546 i ricoverati (+6) e 22.844 gli attualmente positivi e 36 i morti»

ZONA GIALLA

«Massima attenzione, non abbassare la guardia. Da ieri siamo zona gialla, liberi di muoverci, ma evitare assembramenti. Mascherina e pulizia mani sono come un lockdown»

VACCINI

«Stiamo galoppando con la macchina vaccinale, un terzo dei veneti ha ricevuto almeno una dose. Siamo sopra il milione e mezzo di inoculazioni. Ieri c'erano già 80mila 60enni prenotati, andiamo avanti veloci perché da qui al 19 maggio vogliamo spingere su questa fascia per iniziare la successiva il prima possibile»

CASO REPORT

«Da come mi è stata raccontata la puntata di Report, credo che ci siano responsabilità personali, non posso parlare per Flor, dovete sentire il diretto interessato. Quando abbiamo avuto sentore di necessità di chiarezza, abbiamo sempre scritto in modo puntuale, più trasparenti di così. Credo che Report abbia comunque evidenziato che l'amministrazione è sempre stata specchiata, noi ci siamo sempre ritenuti tra i più bravi in Italia, non voglio neanche immaginare se fanno la trasmissione in altre regioni. Sui tamponi posso solo dire che quando ti ritrovi a fare 70mila tamponi al giorno sai che tre quarti dei positivi che trovi li trovi con i rapidi. I rapidi non funzionano? Sono la causa di tutti i mali? Non sono un tecnico. Io non vedo negativamente il lavoro fatto da Report, dimostra che l'amministrazione è sempre stata trasparente. Non avverto necessità di chiedere chiarimenti a Flor? Lo sentirà l'assessore, io sono impegnato su altri fronti. Certamente chiederemo cosa intendeva dire, lo studio c'è o non c'è e cosa intendeva dire»

Interviene la dottoressa Francesca Russo: «Che questo studio sia stato tirato fuori o meno, uno studio che fa un ricercatore universitario o delle nostre aziende ospedaliere se ha l'obiettivo di fornire orientamenti della strategia lo invia alla Regione, al mio ufficio non è mai arrivato nulla. Il piano di sanità pubblico che introduceva l'uso dei tamponi è passato dal comitato scientifico, poi il comitato ha chiesto un approfondimento proprio per capire se era il caso di cambiare strategia»

Interviene la dottoressa Antonio Ricci: «Io ho avuto modo di leggere lo studio, pubblicato anche se non sottoposto alla Pr review, Un lavoro che confronta i risultati dei tamponi rapidi e molecolari su 1.421 pazienti e vengono riscontrati 18 casi incongruenti, di questi solo 12 vengono poi studiati ulteriormente perché in questi il molecolare era un vero positivo. Otto di questi sottoposti a sequenziamento completo e su 3 è stata trovata una doppia mutazione della proteina N che potrebbe essere la causa del fatto che l'antigenico non è in grado di diagnosticarli. Ci sono alcune considerazioni da fare, perché non è certo che le mutazioni siano la causa. La conclusione dello studio dice che il grande aumento di positività nel veneto è dovuto da questa variante "invisibile" al test, ma in realtà da metà dicembre la percentuale di questa variante è crollata. Quindi la supposizione era giusta ma non è stata suffragata dai dati successivi. Stiamo continuando a studiare la cosa perché è importante sapere quali varianti possono sfuggire ai test diagnostici, noi continuiamo a fare questo monitoraggio costantemente e questa variante viaggia in percentuali minime in Veneto»