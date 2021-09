Zaia in diretta: «Il Veneto resta zona bianca. Ma il clima è brutto, mi hanno scritto: ti sparo in bocca»

Luca Zaia in diretta per il consueto aggiornamento sulla situazione Covid in Veneto ha detto:

Zona bianca. Il Veneto resta zona bianca (incidenza 81,3 a settimana). In intensiva è occupato il 3% dei letti.

Le scuole. Lunedì 13 abbiamo un appuntamento con la storia con l'inizio della scuola. Per l'autunno le due sfide saranno mettere in sicurezza gli anziani e il monitoraggio delle scuole».

La terza dose. Si parla della terza dose da somministrare per i fragili dopo 28 giorni dalla seconda dose, tutti gli altri dopo 6 mesi dalla seconda. La nostra preoccupazione restano gli anziani. Vaccini ne abbiamo, va chiarito il tema dell'eterologa. Le prossime settimane saranno le settimane della terza dose.

Speriamo che ci siano maglie più larghe per partire con i grandi anziani. Siamo pronti con il piano vaccinale. In casa abbiamo un milione di dosi. Faccio appello a tutti i cittadini che avessero deciso di vaccinarsi: approfittate di farlo in questi giorni perché poi quando scatterà la terza dose per gli anziani, la priorità diventa quella e gli altri vanno in coda. Chi ha deciso di vaccinarsi non aspetti».

Le minacce. «C’è un brutto clima, c’è il rischio di uscirne con una società spaccata a metà. In molti hanno ricevuto minacce, io stesso ne ho ricevute. Veniamo accusati di aver ammazzato le persone in terapie intensive», e poi un’altra serie di cose come ad esempio che i vaccini servono a far fare soldi alle case farmaceutiche. «Ma qui c’è un mood che non può essere sottovalutato. Uno mi ha scritto: se ti prendo ti sparo in bocca, è stato identificato. Io non mi diverto, gli ho chiesto di far volontariato.

Vaccinazioni. Le vaccinazioni sono in continuo aumento. Le fasce di età che stanno crescendo di più sono quelle 12-19.