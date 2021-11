Contagi e terze dosi, Luca Zaia torna in diretta

A Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, torna in diretta il punto stampa del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Tra i temi al centro dell’appuntamento, un nuovo aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Veneto.

LA DIRETTA

IL BOLLETTINO

«In totale abbiamo fatto più di 16 milioni tamponi da inizio pandemia. I positivi di oggi sono 11.300, un +336 nelle ultime 24 ore su 15.736 tamponi, incidenza 2.16%. Tra questi c'è il cluster di Conselve, quindi abbiamo fatto tamponi a colpo sicuro a persone sintomatiche. Sono 257 i ricoverati totali (+9), 218 in area non critica e 39 in terapia intensiva. Una settimana fa le intensive erano 30, sostanziale tenuta ma ci sono. Le terapie non covid sono 356, quindi si continua a operare e trapiantare. Il totale dei morti è 11.834 (+1).