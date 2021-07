Con una mostra la Biennale di Venezia ricorda Ismael Ivo

(ANSA) - VENEZIA, 22 LUG - Al Portego di Ca' Giustinian, sede della Biennale a Venezia, è stata inaugurata il 22luglio la mostra "Il corpo è un documento dell'oggi - Omaggio a Ismael Ivo", che Wayne McGregor, direttore del settore Danza, propone in pre-apertura del 15/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia. La mostra presenta filmati, fotografie, manifesti, cataloghi, testi, articoli - provenienti dall'Archivio Storico - che raccontano gli anni di Ismael Ivo alla Biennale Danza: dalla sua prima apparizione nel 2002 con l'assolo Mapplethorpe alla direzione lunga otto anni - dal 2005 al 2012 - attraverso festival dai titoli fulminanti uniti all'attività pedagogica dell'Arsenale della Danza. I materiali sono stati selezionati da Wayne McGregor, che si è avvalso dell'assistenza di Elisa Guzzo Vaccarino e dell'Archivio Storico della Biennale di Venezia. "La mostra dedicata a Ismael Ivo che inaugura la Biennale Danza 2021 - afferma Roberto Cicutto, presidente della Biennale di Venezia - non intende solo celebrare un direttore che molto ha dato alla Biennale di Venezia e a questa disciplina, portando la sua carica innovativa e la sua visione, ma testimonia anche come i contenuti offerti dai curatori nelle loro Mostre e Festival sopravvivano ai confini temporali di questi eventi e addirittura, come in questo caso, a quelli delle loro vite terrene". "La testimonianza documentale che, attraverso l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee, La Biennale riesce a offrire, come dimostrato l'anno scorso con la mostra Le muse inquiete - ha aggiunto -. La Biennale di Venezia di fronte alla storia, ha proprio questa funzione. Siamo orgogliosi che oggi il materiale raccolto in questa Mostra ci faccia sentire la presenza di Ismael Ivo, recentemente scomparso, e ponga il suo lavoro all'attenzione di chi saprà appropriarsene e di chi vorrà divulgarlo". (ANSA).