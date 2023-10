Comune Cortina, solo qui si può fare pista bob per Olimpiadi 'Fondi Governo italiano non possono finire oltreconfine'

(ANSA) - CORTINA, 02 OTT - Non esiste altro posto in Italia e all'estero, se non Cortina d'Ampezzo, che possa ospitare la pista da bob per le Olimpiadi 2026". Lo scrive in una nota il Comune ampezzano, guidato dal sindaco Gianluca Lorenzi. Quanto alle polemiche e alle grandi incertezze che gravano sul progetto della nuova pista - per la cui realizzazione non c'è ad oggi un'azienda candidata - il Comune sottolinea che "non si può trattare con estrema superficialità la storia sportiva e culturale, così fortemente radicata nel nostro territorio, come non si può pensare che i denari del Governo Italiano finiscano fuori dai confini nazionali". "Quindi, ancor più di ieri - prosegue la nota - l'amministrazione è pronta a fare la sua parte. È evidente che lo stesso movimento sportivo non potrà mai crescere, se non ha un'infrastruttura adeguata nel territorio nazionale, e non esiste altro posto in Italia e all'estero, se non Cortina d'Ampezzo". Conclude il sindaco Lorenzi: "pensare che la mia comunità ospiti per la seconda volta le Olimpiadi senza poter disputare le discipline del bob skeleton e slittino è qualcosa d'impensabile e inaccettabile. Il Comune è pronto a fare la sua parte". (ANSA).