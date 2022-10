Completato il restyling del punto Coop Clodì di Chioggia

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Iniziato a settembre, è stato completato il restyling del punto vendita di Coop nel centro commerciale Clodì di Chioggia, in provincia di Venezia. Per i lavori, eseguiti a negozio aperto, Coop Alleanza 3.0 ha investito 280 mila euro. Oggi l'assessore comunale all'Urbanistica, Massimiliano Tiozzo Caenazzo e il consigliere di amministrazione di Coop Alleanza 3.0, Daniel Tiozzo, hanno partecipato al taglio del nastro del negozio in cui sono impiegati 90 lavoratori e che serve i 12mila soci e i clienti della zona. La ristrutturazione dei 4.500 metri quadrati ha incluso il rinnovamento del punto ascolto e il nuovo ufficio soci e Prestito, percorsi di spesa chiari con una attenzione particolare ai prodotti del territorio, a partire dal reparto ortofrutta fino alla cantina dei vini, senza dimenticare la pescheria. Nuova l'area Amici di casa Coop con 4mila prodotti per gli animali domesticie rinnovata quella salute e benessere ora al centro del punto vendita dove non mancano i reparti casa e Multimedia. (ANSA).