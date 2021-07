Cinema: a Venezia torna il "drive-in" in barca all'Arsenale

(ANSA) - VENEZIA, 16 LUG - Dopo il successo dell'anno scorso, torna dal 24 al 31 luglio a Venezia il cinema 'drive-in' in barca negli spazi acquei dell'Arsenale. Per sei serate, nel suggestivo antico cantiere navale della Serenissima, la rassegna "Cinema Barch-in" offre un luogo di ritrovo dove condividere cinema, arte e spettacolo. Grazie al supporto del Comune di Venezia, della società Vela e della Marina Militare, le barche degli spettatori potranno ormeggiarsi per assistere alle proiezioni di film e documentari. Il programma è stato presentato oggi dal Comune di Venezia, all'interno del progetto "Le Città in Festa" e dei 1600 anni dalla fondazione della città. A fianco dei lungometraggi saranno proposti corti e brevi video di presentazione. L'evento è gratuito, con possibilità di contribuire con una libera offerta a sostegno dell'iniziativa. Ai donatori sarà corrisposto un gadget a tema. La prenotazione avverrà online dal sito www.cinemabarchin.com, anche attraverso l'app "CocaiExpress", dalle 19:00 di lunedì 19 luglio. Come da regolamento Covid, la registrazione della propria presenza e la prenotazione del posto barca è obbligatoria. Come in un vero cinema drive-in, gli spettatori potranno ordinare aperitivo e cena, grazie alla collaborazione con Campari e del ristorante "O'Group" Casinò di Venezia; la consegna a bordo verrà curata da Cocai Express, startup veneziana di food delivery. Per coloro che sono sprovvisti d'imbarcazione propria, è stata prevista la possibilità di salire a bordo di imbarcazioni messe a disposizione da diverse remiere cittadine. Il posto è prenotabile a partire dalle ore 15.00 di venerdì 16 luglio via mail. (ANSA).