Chievo-Empoli si gioca, niente sanzioni ai toscani

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il giudice sportivo di Serie B ha deciso che Empoli-Chievo, partita non disputata nel giorno di Pasquetta a causa del blocco imposto al club toscano dalla Asl locale per l'alto numero di positivi in seno alla prima squadra, "a scioglimento della riserva di cui al comunicato ufficiale n 211 del 6 aprile 2021, di non applicare all'Empoli le sanzioni previste dall'art. 53 N.O.I.F per la mancata disputa della partita in oggetto. Il giudice ha rimesso "alla Lega di B i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara". (ANSA).