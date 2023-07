Chiede protezione internazionale ma è ricercato, arrestato Sull'uomo pendeva mandato di cattura per traffico esseri umani

(ANSA) - PADOVA, 26 LUG - Un cittadino nigeriano di 30 anni richiedente protezione internazionale è stato arrestato, dopo che è emerso che su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale per traffico di esser umani. Il latitante è stato catturato dalla squadra mobile di Padova, che si era attivata dopo aver ricevuto la segnalazione, il 14 luglio scorso dal Tribunale di Anversa (Belgio), che ha emesso il provvedimento in relazione a una condanna dell'uomo a 4 anni di carcere, in quanto accusato di aver contribuito all'ingresso illegale in Belgio di una connazionale e di averla obbligata a prostituirsi intascandone i proventi. I fatti risalgono al 2016, ma la vittima li ha denunciati alla polizia nel 2019. Reclutata dall'uomo tramite Facebook, promettendole di lavorare in Italia come sarta, la donna fu spinta nel maggio 2016 ad intraprendere un lungo viaggio che l'ha portata dalla Nigeria in Italia con una barca gestita dai trafficanti. Ha prima soggiornato a Milano, poi a Padova e successivamente a Bruxelles e ad Anversa, dove è stata costretta dall'indagato a prostituirsi tutti i giorni. Nel 2019 la donna è riuscita a sottrarsi al controllo del connazionale grazie all'intervento della polizia ma è stata di nuovo sottomessa dallo sfruttatore che ha anche minacciato i suoi familiari, chiedendo loro di saldare un debito di denaro della figlia. Il 30enne, tornato nuovamente a Padova, ha avanzato un ricorso avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale, ma è stato rintracciato e arrestato. (ANSA).