Centra una palina e cade dalla barca, disperso

(ANSA) - VENEZIA, 13 NOV - Ha centrato una palina con la sua imbarcazione ed è caduto in acqua nel canale Nicesolo in località Sindacale a Concordia Sagittaria (Venezia) ed è stato dato per disperso. Si tratta di un cacciatore per la ricerca del quale sono stati impegnati a lungo, ed al momento senza esito, i Vigili del fuoco di Portogruaro e Mestre intervenuti anche con un gommone, i sommozzatori di Vicenza e l'elicottero Drago71, che ha sorvolato la zona. (ANSA).