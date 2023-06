Cciia, a Venezia attese 30.300 assunzioni per giugno-agosto

(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - Frena la tendenza ottimistica, registrata nei mesi scorsi, delle imprese che intendono assumere nuovo personale. Nonostante a Venezia si intendano assumere 770 persone in più, tra giugno e agosto, rispetto al 2022, il mese di giugno segna una battuta di arresto in entrambe le province: saranno, infatti, 14.110 le nuove assunzioni previste a Venezia (640 entrate in meno rispetto allo stesso mese del 2022) e 2.060 le nuove assunzioni previste a Rovigo, in calo di 290 unità rispetto a giugno 2022. Lo riferisce un'indagine della Camera di Commercio. A Rovigo cala anche il dato previsionale del trimestre: le nuove assunzioni previste tra giugno e agosto saranno 5.200 (in calo di 680 unità). La tendenza dei dati di Venezia e Rovigo è in linea con il dato regionale veneto: le entrate in Veneto saranno 51.640 nel mese di giugno (-520 su giugno 2022) e 126.730 tra giugno e agosto (-520 su giugno-agosto 2022). Le imprese dimostrano forte interesse ad assumere giovani under 30: in entrambe le province i giovani rappresentano il 35% dei nuovi ingressi. Nel 18% dei casi, a Venezia, e nel 20% dei casi, a Rovigo, le aziende prevedono di assumere con contratti stabili a tempo indeterminato o di apprendistato. "Nel periodo estivo - afferma il presidente della Cciia, Massimo Zanon - i servizi di alloggio e ristorazione ed i servizi turistici sono quelli che più cercano personale data la vocazione turistica delle due province, in particolare di Venezia. I dati sono in leggera flessione rispetto al 2022, tuttavia, è confortante che gli imprenditori prevedano di assumere con meno difficoltà che nei mesi precedenti. Si prospetta una stagione turistica assolutamente interessante, con le spiagge già piene nei weekend soleggiati delle scorse settimane". (ANSA).