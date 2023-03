Castelli e ville del Veneto, come fare vacanza nella storia

(ANSA) - FUMANE, 30 MAR - Trentun location di pregio a comporre una costellazione di offerte turistiche che spaziano geograficamente dal Delta del Po al Lago di Garda, fino alla Riviera del Brenta, passando per i Colli Berici ed Euganei. E' il progetto "VilleCastelliDimore-Timeless Moments in The Land of Venice", che dopo la presentazione a Berlino durante ITB, la più grande fiera del turismo al mondo, è approdato in Valpolicella, nella cornice di Villa della Torre, a Fumane (Verona). Nato dall'incontro dei proprietari di Ville, Castelli e Dimore storiche del Veneto; si presenta come un turistico unico, che offre ospitalità ed esperienze nel solco della storia e della grande architettura. L'iniziativa è stata illustrata oggi a Fumane (Verona), nella rinascimentale Villa La Torre, nel cuore della Valpolicella. "Questo è un esempio vincente - ha detto l'assessore al turismo della Regione Veneto, Federico Caner -, per la prima volta un progetto di aggregazione di dimore storiche è diventato a tutti gli effetti un prodotto turistico del territorio, fruibile da parte dei turisti, da proporre su differenti mercati, soprattutto internazionali". Un prodotto, ha aggiunto Caner, sul quale la Regione Veneto ha creduto fortemente, e che ora punta a sostenere dato che i primi bandi della nuova programmazione europea saranno dedicati alle reti d'imprese turistiche attualmente attive sul territorio regionale. "VilleCastelliDimore" riunisce insieme eccellenze che sono autentici gioielli per offrire l'occasione di scoprire la grande ricchezza del territorio, the land of Venice, compreso tra mare e laguna, colline e montagne, laghi e città d'arte. Dal Palladio al Tiepolo e al Veronese, dalle Dolomiti alle Colline del Prosecco: un territorio che brilla anche per i riconoscimenti Unesco e che può mizare in chiave turistica gastronomia, relax, vino, heritage, architettura, bellezza. (ANSA).