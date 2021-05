Riempie di botte il tecnico dell'antifurto: una casalinga va a processo

Il giovane si era recato a casa sua, a Vicenza, dopo che lei aveva preso appuntamento con le segretarie della ditta, per compiere un primo sopralluogo e per spiegarle come funzionano gli impianti d’allarme, e quali sono le caratteristiche dei diversi modelli.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, mentre lui illustrava i dettagli, la padrona di casa, una casalinga di 57 anni, della città, si era via via infervorata: prima aveva iniziato a insultarlo, poi - alle sue risposte decise - lo aveva preso a pugni, e infine lo aveva colpito con violenza anche con un coperchio metallico. Il giovane aveva subito lesioni serie; lei ora andrà a processo e potrà difendersi.