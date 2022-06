Carrellata di big a 'EstEstate Festival', da Zucchero a Coez

(ANSA) - ESTE, 29 GIU - La musica italiana d'autore farà tappa ad Este (Padova) in piena estate con un cartellone ricco di nomi di primo piano, da Zucchero a Coez, da Fabrizio Moro ai Morcheeba. E' la proposta della seconda edizione di "EstEstate Festival", otto appuntamenti - dal 4 al 16 luglio - con la direzione artistica di Cinzia Bonafede ed in una location tra le più suggestive in Veneto, l'Arena del Castello Carrarese. Ad aprire la kermesse sarà, lunedì 4 luglio Zucchero "Sugar" Fornaciari, con la sua band di 10 elementi, nella prima delle cinque italiane del tour mondiale "World wild tour 2022". Con un intermezzo dedicato al cabaret, lo spettacolo di Andrea Baccan, in arte Pucci, il 7 luglio, si tornerà poi alla musica con il concerto dell''Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, il Coro Lirico Opera House ed il Coro pop Art Voice Academy, l'8 luglio. Per la quarta dta del Festival arriveranno nell'Arena di Este gli Oblivion (12 luglio), seguiti da Gaia, Hu e VV, il 13 luglio. Gran finale con gli spettacoli di Coez (15 luglio) e Fabrizio Moro (16 luglio). (ANSA).