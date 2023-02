Carnevale: Venezia, arrivano le maschere della tradizione

(ANSA) - VENEZIA, 02 FEB - Le maschere della tradizione, dalla Puglia alla Sicilia, passando per il Piemonte, il Trentino Alto Adige, la Basilicata, la Sardegna, sbarcano a Venezia portando con sé una lunga storia popolare. L'appuntamento è lunedì 20 febbraio, dalle ore 15 in Piazza San Marco, per "Take Your Time For The Original Signs". Il Carnevale di Venezia 2023 si arricchisce con le maschere che hanno reso celebri i Carnevali d'Italia in tutta l'Europa, alla ricerca del proprio segno originale. Sono "I Carnevali della tradizione", individuati dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, che questa mattina sono stati presentati durante una conferenza stampa. Dieci i gruppi selezionati, con oltre duecento figuranti, legati dal comune denominatore di esibizioni che si tramandano da generazioni o emanano un legame storico con l'identità del territorio, giungeranno lunedì 20 febbraio da diverse regioni d'Italia ampliando l'offerta del Carnevale di Venezia. Un evento che coniuga la magia del momento più spensierato dell'anno con il patrimonio culturale immateriale delle manifestazioni antiche, ancestrali, che rimandano ai miti e alla tradizione. (ANSA).