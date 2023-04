Stupra e filma la commessa del suo negozio. Inflitti quattro anni e va in carcere

Un commerciante è stato condannato in via definitiva per gli abusi sessuali sulla sua dipendente

L’ha violentata e maltrattata, dopo averla filmata durante il sesso. E poi era accusato di aver tormentato quella commessa slovacca che lavorava nel suo negozio. È la conclusione giudiziaria della vicenda di Jimmy Volta, 62 anni, residente a Torrossa, frazione di Campodoro, a due passi dal confine con Camisano, dove è titolare di un negozio conosciuto e frequentato.

La condanna

Dopo la condanna in primo grado a 5 anni e mezzo nel 2019, e la riduzione di pena a 4 anni in Appello, quando caddero alcune ipotesi di reato per prescrizione, ora - con il ricorso respinto dalla Cassazione - la condanna è definitiva: e il commerciante è stato arrestato e accompagnato in carcere. Già in primo grado Volta, difeso dall’avv. Anna Sambugaro, era stato assolto dall’accusa di aver stuprato un’altra commessa, la quale se n’era tornata in patria e non ne aveva voluto sapere di rimettere piede in Italia per testimoniare al processo.

I fatti

I fatti contestati a Volta erano avvenuti tra il novembre 2012 e il marzo 2013 con l’aggravante di aver approfittato del rapporto di ospitalità e di prestazione d’opera con la lavoratrice, risarcita (parte civile con l’avv. Elisabetta Costa) con 40 mila euro oltre alle spese legali. In base a quanto la vittima, 46 anni, aveva raccontato ai carabinieri, facendosi aiutare da chi conosceva la lingua, l’imputato aveva pubblicato sul web degli annunci per cercare commesse slovacche, pronto a offrire ospitalità in una casa adiacente il negozio, senza riscaldamento. All’inizio premuroso e pronto a corteggiare, si proponeva per un legame serio e duraturo facendo firmare alla nuova arrivata un contratto part-time. Poi utilizzava la commessa 24 ore al giorno, inducendola al sesso davanti alla telecamera, la metteva al lavoro senza limiti di orario, riducendola a schiava, priva del riposo settimanale. E lei subiva in silenzio, sola, minacciata: spesso Volta le prospettava di farle perdere il lavoro e di mollarla su una strada o di farla cacciare dall’Italia grazie ad amicizie tra le forze dell’ordine.

I militari avevano identificato 4 donne, ma solo una ha trovato la forza di arrivare fino alla fine del processo.

La difesa

Volta si è sempre difeso, sostenendo che le accuse erano ripicche perché lui l’aveva lasciata per un’altra ragazza più giovane. «L’ho fatta venire in Italia, non sapeva una parola di italiano. Io ero interessato ad una relazione affettiva, e il sesso era fra persone adulte e consenzienti».

«È vero che mi ha fatto venire in Italia - ribatteva la slovacca -, ma quando ha cominciato ad avanzare pretese di un certo tipo e io gli dicevo di no, ha iniziato a prospettarmi che se non l’avessi soddisfatto avrei perso il lavoro e mi avrebbe cacciata di casa». Di qui minacce, e la costrizione a subire i rapporti sessuali violenti.

«Mi ha umiliata in tutte le maniere obbligandomi a farmi riprendere in tutte le posizioni - denunciò - utilizzando anche oggetti metallici e, una volta, costringendomi a fare sesso nonostante avessi 38 gradi di febbre. Aveva la fissa delle riprese».

Per il tribunale quei fatti sono accaduti: di qui la pesante condanna, confermata fino in Cassazione, che ha posto la parola fine alla drammatica vicenda giudiziaria. Per questo è stato firmato l’ordine di carcerazione, che è stato eseguito la scorsa settimana, qualche giorno prima di Pasqua.