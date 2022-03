Camion contro auto: schianto mortale all'imbocco della galleria

Tragico schianto intorno alle 14.30 a Cornedo Vicentino, all'imbocco del tunnel "Serenissima" alla variante della Provinciale 246. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion e due auto: una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Secondo una prima ricostruzione all'origine del dramma ci potrebbe essere un sorpasso azzardato. L'autista del camion, che viaggiava verso sud (da Spagnago verso Cereda), all'imbocco del tunnel si sarebbe trovato di fronte un'Audi in fase di sorpasso. Inevitabile lo scontro, violentissimo. Nell'impatto è rimasta coinvolta una terza auto, una Volkswagen Golf. In seguito all'urto il mezzo pesante è finito contro il muro della galleria.

Immediati sono scattati i soccorsi: sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale del Suem 118 con l'ambulanza e l'elicottero e i vigili del fuoco. Purtroppo però per il conducente dell'Audi non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Ferito il conducente della Golf, che è stato trasferito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso, ma sotto choc, l'autista del camion.

La variante della Provinciale 246 è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso.