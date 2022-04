Cambio alla guida del Giornale di Vicenza: Marino Smiderle nuovo direttore

Il Consiglio di Amministrazione della Società Athesis SpA, holding del Gruppo editoriale Athesis, riunitosi quest’oggi per decidere tra gli altri punti sulla imminente scadenza dell’incarico per la direzione de Il Giornale di Vicenza assegnata al dott. Luca Ancetti fino al 31 maggio 2021, ha deciso all’unanimità che a fare data dal 1° giugno 2022 la Direzione del giornale sia affidata al dott. Marino Smiderle, attuale caporedattore Il Giornale di Vicenza. Nello stesso Consiglio è stato deciso che il dottor Luca Ancetti assumerà l’incarico di Condirettore del Giornale di Vicenza, a riporto diretto del Direttore responsabile e con delega operativa di quest’ultimo allo sviluppo editoriale delle Iniziative speciali de Il Giornale di Vicenza, coordinando direttamente le redazioni a ciò interessate; Ancetti inoltre svolgerà l’incarico di Coordinatore editoriale di Gruppo per le Iniziative speciali, a diretto riporto dell’amministratore delegato del Gruppo Matteo Montan.

Nel commentare le decisioni assunte, il Consiglio di Athesis ha voluto sottolineare come, anche in occasione di questo avvicendamento, i vertici de Il Giornale di Vicenza abbiano mostrato una coesione ed una unità di intenti esemplari.

Marino Smiderle, 57 anni, originario di Schio, laureato in Economia e Commercio, ha iniziato a collaborare nel 1989 con Il Giornale di Vicenza, dove è entrato come redattore nel 2000, ricoprendo poi gli incarichi di caposervizio all'Economia e capocronista, prima di essere nominato caporedattore; è stato anche direttore ad interim del GdV nel settembre 2016. Dal 1995 al 2016 è stato corrispondente dal Nord Est per il quotidiano Il Giornale ed ha collaborato con i settimanali Panorama e Panorama Economy, pubblicando anche libri di narrativa e saggistica economica.

L’Editore nella nota ringrazia sentitamente il dottor Ancetti per la professionalità, la lealtà, l’impegno personale e lo spirito di squadra con cui in questi lunghi anni ha saputo guidare Il Giornale di Vicenza, doti che sicuramente saranno ulteriormente messe in luce nell’ambito del nuovo incarico. La scelta di affidare lo storico giornale vicentino a Marino Smiderle - a cui l’Editore nella nota rivolge un caloroso augurio di buon lavoro - intende favorire la continuità editoriale nel rispetto della storia e le tradizioni del nostro quotidiano e al tempo stesso assicurare un’azione sempre più incisiva di informazione e riflessione sui problemi del nostro tempo e di impegno alla crescita del nostro territorio, con una particolare attenzione alle nuove generazioni ed ai temi dello sviluppo sostenibile, della trasformazione digitale e della formazione che maggiormente le impatteranno.