Calzedonia,con le Academy punta su giovani e formazione+RPT+

(ANSA) - VENEZIA, 19 LUG - Punta a sviluppare i nuovi talenti 'in casa' Calzedonia con il progetto delle Academy, su communication, style e sap, promossi in collaborazione con la società Umana. Si tratta di una serie di percorsi formativi interamente svolti all'interno dell'headquarter del Gruppo, per far immergere fin da subito gli studenti nell'atmosfera aziendale: "Crediamo molto nelle potenzialità dei giovani e il progetto Academy nasce con l'intento di offrire concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro - spiega Marcello Veronesi, componente del Cda di Calzedonia Holding. - Mettiamo a disposizione delle nuove generazioni esperienze intense e formative che garantiscano di imparare sul campo, a contatto diretto con la nostra realtà. Con questo progetto, vogliamo dare il nostro contributo nel coltivare i talenti di domani". Le Academy, della durata di circa 240 ore, in cui workshop pratici si alternano a momenti di formazione teorica tenuti da docenti esterni riconosciuti e manager del Gruppo, sono tutte orientate verso specifiche aree aziendali; dalla prima nata nel 2017 sui sistemi SAP, fino alle ultime nell'ambito della comunicazione e dello stile, il progetto è in continua evoluzione. Si è appena conclusa la prima delle Academy partite, la "Communication Academy", iniziata a maggio 2021 e dedicata ai talenti con una forte passione verso il mondo della comunicazione e del fashion retail. Attraverso un confronto costante con docenti, manager aziendali e partner storici del Gruppo, gli studenti sono stati coinvolti in tutti gli step fondamentali per la creazione di una campagna di successo, sviluppando un approccio al lavoro strategico basato su un'ampia conoscenza del settore. Per i fashion designer del futuro invece, è partita a giugno 2021 la prima "Style Academy". Pensata per diminuire il gap tra scuola di moda e mondo del lavoro, il percorso fornirà agli stilisti di domani competenze trasversali, per realizzare capi di successo, unendo creatività e conoscenze tecniche ad una forte visione commerciale. Durante l'Academy, gli studenti avranno l'occasione di immergersi nell'atmosfera creativa dell'HQ, lavorando ad una propria capsule collection attraverso la quale mettere in pratica fin da subito il know-how appreso. Calzedonia è infine in fase di recruiting per la terza edizione della "Sap Academy", che partirà il 30 agosto 2021, dedicata agli appassionati del mondoIt (Information Technology) e dei sistemi Erp (Enterprise Resourse Planning). (ANSA).