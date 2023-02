Calcio: Verona; Zaffaroni, pari ha un valore grandissimo

(ANSA) - VERONA, 06 FEB - Marco Zaffaroni è soddisfatto della prestazione del Verona. "Questo punto ha un valore grandissimo perché arriva contro una grande squadra, ma dopo una prestazione bellissima dal punto di vista tecnico e agonistico. Dovevamo essere al 100% aggressivi e abbiamo combattuto su ogni pallone. La reazione a inizio secondo tempo c'è stata e avremmo anche potuto vincere la sfida, ma i ragazzi hanno fatto molto bene. Il gol preso prima dell'intervallo poteva fare male psicologicamente, invece la squadra ha reagito molto bene e siamo rientrati bene in campo. Non solo, non ci siamo accontentati cercando di vincere e trovando un palo clamoroso. Non ci siamo abbattuti e questo è un aspetto importante. La classifica? Il nostro percorso è chiaro, l'obiettivo è fare prestazioni di questo livello soprattutto a livello di atteggiamento. La strada è lunga e con un margine di errore sottilissimo, ma non molleremo fino alla fine perché la strada intrapresa è giusta". Sul fronte opposto questo il commento di Maurizio Sarri. "C'è rammarico per il risultato e per il fatto che spesso non facciamo i primi minuti del secondo tempo con attenzione e livello alto. Non era semplice ma l'abbiamo condotta bene, abbiamo giocato a calcio. Spiace per i 5 minuti di sbandamento dopo il pareggio. Non guardo la classifica con una grandissima curiosità finora, ci sono a disposizione 51 punti, si sta parlando di qualcosa di teorico. In questo periodo va bene. Con l'Atalanta sarà un'altra partita difficile, in trasferta hanno fatto gli stessi punti del Napoli. Mi porto a casa lo spirito, a parte i dieci minuti di difficoltà abbiamo avuto la giusta cattiveria fino alla fine, senza queste partite possono finire anche male. Immobile? Non penso fosse stizzito, era al corrente che lo avrei sostituito a quel punto della partita". (ANSA).