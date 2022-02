Calcio: Osimhen è tornato, Napoli aggancia il treno scudetto

(ANSA) - VENEZIA, 06 FEB - Il Napoli non manca l'aggancio al Milan e, pur essendo poco incisivo, porta a casa la vittoria al Penzo sul Venezia. Il campo sancisce la vittoria dei partenopei e il ritorno sul palcoscenico di Osimhen, punta di diamante della formazione di Spalletti assente da due mesi e autore dello splendido gol al 14' del secondo tempo che ha sbloccato la partita. L'ha poi chiusa Petagna al minuto 100, dopo un recupero infinito con il Venezia alla disperata ricerca del pareggio. Parte male, prima del fischio d'inizio, Venezia-Napoli, con gli ultras locali che voltano le spalle al minuto di silenzio in ricordo di Maurizio Zamparini causa attriti del passato con l'allora presidente. Poi anche i cori di 'discriminazione' territoriale tra le tifoserie partiti con riferimenti al Vesuvio e sfociati in alluvioni evocate. Lo speaker è costretto più volte ad avvisare i tifosi dei rischi di sospensione senza che la cosa migliori nel secondo tempo. (ANSA).