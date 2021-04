Calcio: Enrico Ruggeri va in serie D, ingaggiato dal Sona

(ANSA) - VERONA, 28 APR - Dai palchi musicali, alla Nazionale Cantanti, ai campi di calcio di serie D, Enrico Ruggeri ha firmato come giocatore per il Sona, formazione veronese già nota per avere ingaggiato Maicon, il terzino brasiliano dell'Inter del 'Triplete'. Il cantante è sbarcato oggi a Sona (Verona), con il benvenuto del presidente, Paolo Pradella, del sindaco Gianluigi Mazzi e dell'assessore Gianfranco Dalla Valentina. "Sono un fantasista - si è presentato Ruggeri - e gioco dietro alle punte. Se sono qui non è mistero, il presidente mi ha invitato ed io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c'è Maicon, che si trova perfettamente a suo agio nell'ambiente del Sona Calcio". Subito dopo Ruggeri è stato presentato alla squadra dall'allenatore Filippo Damini e dal suo vice, Salvatore Piccinato. (ANSA).