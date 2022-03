Ai blucerchiati 3 punti importanti in chiave salvezza

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Grazie ad una doppietta di Caputo la Sampdoria ha espugnato il campo del Venezia. Entrambe le reti dei blucerchiati sono arrivate nel primo tempo, al 24' e 38', su errori della difesa lagunare. Il Venezia ha chiuso in 10 per l'espulsione di Henry, doppia ammonizione, la seconda per proteste che ha fatto molto arrabbiare l'allenatore Zanetti. (ANSA).