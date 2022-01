Calcio: colpo Bayern per il Venezia, ecco Cuisance

(ANSA) - VENEZIA, 07 GEN - E' un grande regalo della società". Così il direttore sportivo del Venezia Mattia Collauto ha definito l'acquisto di Michael Cuisance, il gioiellino francese che il Venezia ha prelevato dal Bayern Monaco,. E' stato presentato oggi nella sede dei club lagunare. Cuisance, 22 anni, è una mezzala sinistra, ma può giocare anche sulla destra. "Al di là del club di provenienza, - ha detto Collauto - è un giovane con grandi margini e potrà consacrarsi a grandi livelli, è un giocatore di personalità. Il campo confermerà le sensazioni, ma siamo convinti di aver preso un giocatore di grande talento". Cuisance ha firmato per quattro anni e ha già fatto capire di che pasta è fatto: "La serie A - ha affermato - sta diventando sempre più importante, sono impaziente di giocare. Mi piace avere la palla, portarla avanti e rischiare, indipendentemente da destra o sinistra. Voglio condurre il gioco, i giocatori a cui mi ispiro sono tanti, ma io sono io e non voglio somigliare a nessuno" Ha scelto la maglia numero 21, in onore del suo idolo, Zidane. (ANSA).