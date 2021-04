Cade sulla neve ghiacciata, grave scialpinista di Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 08 APR - Uno scialpinista di 39 anni di Mestre (VE) ha riportato un grave politrauma dopo essere caduto sulla neve ghiacciata, mentre con altri due compagni stava scendendo da Forcella Antelao, nel bellunese. Per soccorrerlo si è alzato in volo nel pomeriggio un elicottero del Suem di Pieve di Cadore in direzione della Val d'Oten. L'uomo è scivolato sul manto bianco indurito per una decina di metri. (ANSA).