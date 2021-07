Cade per 15 metri, si lussa una spalla e se la sistema da solo, ma poi deve chiedere aiuto

Paura per un trentenne veronese infortunatasi sotto la cima della Moiazza, massiccio non distante dal Civetta, nel Bellunese.

L'escursionista aveva completato la ferrata Costantini, una delle più lunghe delle Dolomiti, poi, dalle creste delle Masenade, voleva rientrare percorrendo la cengia Angelini verso il Bivacco Ghedini e discesa al Rifugio Carestiato.

Quando il ragazzo è uscito su un tratto che passa per la Ferrata, senza cavo in quel punto, la neve sotto di lui ha ceduto ed è ruzzolato una quindicina di metri in un canalone, procurandosi una sospetta lussazione della spalla. L'escursionista è riuscito a riposizionarsi l'arto da solo e a risalire fino alla traccia, dove però si è fermato temendo di non riuscire a scendere dopo quanto successo. E ha chiesto aiuto.

L'eliambulanza ha imbarcato un soccorritore del soccorso alpino di Agordo, che ha aiutato il giovane a spostarsi in basso in un punto agevole per il recupero con il verricello dell'elicottero. A quel punto è stato lasciato vicino all'auto ed è riuscito a rientrare in autonomia.