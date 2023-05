Cade in mountain bike e sbatte la testa: 26enne trovato da un ciclista di passaggio e soccorso con l'elicottero

L'incidente sul Monte Mottolone, in provincia di Padova. Il ferito è un giovane di Creazzo trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Aveva scelto di trascorrere il Primo maggio facendo un giro in bici sui Colli Euganei, ma qualcosa è andato storto. Un 26enne di Creazzo (Vicenza) è rimasto ferito dopo essere caduto con la sua mountain bike ed è stato trasferito in ospedale con l'elisoccorso.

È successo lunedì 1° maggio sul Monte Mottolone, in zona Arquà Petrarca (Padova). Il giovane stava percorrendo un sentiero quando è caduto, battendo violentemente la testa. Al momento dell'incidente era da solo. A trovarlo, ferito, è stato un ciclista di passaggio che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. La centrale del 118 ha subito attivato l'eliambulanza e il soccorso alpino di Padova per un sospetto trauma cranico. Sette soccorritori hanno raggiunto il 26enne in supporto al personale medico dell'elicottero di Padova emergenza, atterrato in un prato nelle vicinanze. Dopo che medico e infermiere gli hanno prestato le prime cure, il giovane vicentino è stato imbarellato e trasportato per 150 metri fino all'elicottero, decollato poi in direzione dell'ospedale.